Californie: un chauffeur Uber accusé d'"enlèvement"

(Belga) Un chauffeur enregistré sur la plateforme Uber en Californie est accusé d'"enlèvement" pour avoir refusé de laisser descendre plusieurs passagers qu'il avait pris à son bord durant la soirée d'Halloween.

Khaled Ali, 35 ans, a plaidé lundi "non coupable" devant un tribunal, tandis que son avocat a assuré qu'il devait être considéré comme pénalement irresponsable en raison de son état mental. Le chauffeur avait été arrêté la semaine dernière à l'issue d'une course-poursuite avec la police près de Los Angeles. Plusieurs personnes avaient appelé les secours, affirmant que leur chauffeur Uber les avait emmenées dans la mauvaise direction après les avoir prises en charge et refusait de les laisser sortir. Toutes les victimes présumées sont finalement parvenues à descendre, parfois contraintes de sauter du véhicule en marche. Placé en détention, Khaled Ali risque plus de 23 ans de prison s'il est condamné. La plateforme Uber a fait savoir qu'elle avait supprimé le chauffeur de ses utilisateurs et coopérait avec les enquêteurs. (Belga)