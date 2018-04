Cambridge Analytica - Les 61.000 Belges concernés par le vol de données avertis par Facebook ce lundi

(Belga) Facebook préviendra à partir de lundi ses 87 millions d'utilisateurs affectés par le vol de données de l'entreprise data Cambridge Analytica. Parmi ceux-ci figurent 60.957 Belges, qui ont été en contact avec une personne ayant téléchargé une application malveillante qui a transmis leurs données à Cambridge Analytica.

La firme Cambridge Analytica a récupéré, via un questionnaire psychologique auquel ont répondu 270.000 personnes, les données de 87 millions, selon le dernier chiffre annoncé par Facebook, de leurs amis, en 2014. Cela a permis à la société britannique de se constituer une précieuse base de données avant d'être embauchée par l'équipe de campagne de Donald Trump. Elle a ensuite utilisé toutes ces informations à des fins politiques. La majorité des personnes affectées par ce scandale sont des utilisateurs américains, mais Facebook a informé la Commission européenne que 2,7 millions d'entre eux sont des ressortissants européens, dont près de 61.000 Belges. Tous ces membres du réseau social seront avertis par un bandeau en haut de leur fil d'information à partir de lundi. Mark Zuckerberg, le fondateur et CEO de Facebook, doit se rendre mardi et mercredi devant le Congrès pour témoigner face aux députés américains. Le jeune milliardaire devra notamment expliquer comment il est possible que son groupe ait ainsi perdu les données de dizaines de millions de ses membres. (Belga)