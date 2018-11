Campagne insolite du Centre Pompidou pour attirer les touristes étrangers

Le Centre Pompidou, constatant que les hordes de touristes étrangers ignorent souvent jusqu'à son nom, a lancé une campagne promotionnelle insolite pour rejoindre le "top five" des lieux les plus visités de Paris, avec la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame et le Sacré Coeur.

Une vidéo humoristique, en dix langues, dont le chinois, le japonais, le coréen et l'arabe, a été mise en ligne, brocardant gentiment l'ignorance de nombreux touristes, qui ont même du mal à prononcer correctement le nom de Pompidou. Dans cette vidéo, leur sont proposés des Centres Pompidou miniatures en alliage métallique.

Ces petites reproductions ont été tirées à plusieurs centaines d'exemplaires, à titre promotionnel, en espérant que des fabricants les reproduisent et les vendent à côté des Tour Eiffel et autres monuments dans les kiosques et sur les trottoirs. Un code QR se trouve même imprimé à leur dos pour permettre au touriste de trouver son chemin jusqu'au musée, situé entre le Forum des Halles et le Marais.

Cette vidéo est devenue virale et a été visualisée 300.000 fois en deux jours sur les réseaux sociaux depuis son lancement, a précisé à l'AFP Benoît Parayre, directeur du la communication du Musée.

Le Centre Pompidou abrite une des deux collections les plus importantes d'art moderne et contemporain au monde. Sur les 3,3 à 3,5 millions de visiteurs qui pénètrent dans ses espaces d'exposition, 60% sont Français et seulement 40% étrangers.

Beaucoup de ceux-ci, relève M. Parayre, font le tour du bâtiment, le regardent de l'extérieur mais n'y rentrent pas, ne sachant pas bien ce qui s'y trouve.

La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Coeur et Notre-Dame restent les sites les plus visités de la capitale.

"Les touristes étrangers passent à côté d'une collection qui n’a pourtant rien à envier au Moma à New-York ou encore à la Tate à Londres", déplore la direction du Musée.

https://www.youtube.com/watch?v=AP5GoR6e_EQ&feature=youtu.be