Canal+ lance une offre à prix réduit pour les fans de séries

Canal+ a dévoilé lundi une nouvelle offre à prix réduit dédiée aux fans de séries, "Canal+Series", une initiative qui ne constitue pas, selon le groupe, une réponse en tant que telle à Netflix mais se veut un service "complémentaire" des plateformes américaines du streaming.

Lancée dès mardi, l'offre inclura 150 séries et environ 5000 épisodes, qui seront à 90% en exclusivité totale, a annoncé le groupe lors d'une conférence de presse.

Il s'agira de créations originales du groupe Canal+, dont Engrenages, Hippocrate, Versailles, ou Guyane, et prochainement la nouvelle série événement Vernon Subutex, plus des grandes séries internationales comme Killing Eve, L'Amie prodigieuse ou Gomorra, et des séries cultes comme 24H Chrono, Twin Peaks, Buffy ou X-Files, via notamment des accords avec Showtime, FX et Warner.

Cette offre sera proposée à partir de 6,99 euros par mois pour un utilisateur, avec des paliers à 9,99 euros pour deux utilisateurs et 11,99 euros pour quatre. Canal+Series, qui va remplacer le service moribond CanalPlay, sera accessible via la plateforme Mycanal puis progressivement sur les box des opérateurs de télécoms.

"Ce n'est pas pour répondre à Netflix. C'est une offre complémentaire à celle des opérateurs américains et d'ailleurs il n'est pas exclu que nous puissions diffuser un jour Netflix", a assuré le patron de Canal+ Maxime Saada lors d'une conférence de presse.

La vraie réponse du groupe à Netflix, qui vient de franchir la barre des 5 millions d'abonnés en France, c'est Mycanal, a-t-il souligné, ajoutant que cette plateforme de vidéo 100% digitale serait d'ici la fin de l'année déployée dans tous les pays où le groupe est présent.

En outre, a-t-il rappelé, le groupe a refondu ses offres fin 2016 avec un abonnement mensuel de base divisé par deux (à moins de 20 euros), des tarifs sans engagement. Et Canal+ a lancé l'an dernier une offre à prix cassé (moins de 10 euros par mois) pour les moins de 26 ans.

Parmi ses spécificités, Canal+Séries veut se différencier des géants américains avec un catalogue riche en créations françaises et européennes, et une animation assurée par des équipes d'experts (plutôt que basée sur des algorithmes). Et, face à l'offre pléthorique de Netflix, le groupe dit miser sur la qualité plutôt que la quantité.

Le groupe n'a fourni aucun objectif chiffré pour ce nouveau service, tant en ce qui concerne le nombre d'abonnés espérés que la rentabilité visée.