Canicule: une association demande l'arrêt des longs transports d'animaux d'abattoir

La Fondation 30 Millions d'Amis demande à Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation, l'arrêt immédiat des longs transports d’animaux d'abattoir, en cette période de canicule, a-t-elle annoncé mercredi à l'AFP.

"Le transport des animaux de boucherie en temps de canicule à l’intérieur de camions de marchandises pendant des heures voire plusieurs jours est inacceptable", a écrit la Fondation dans un communiqué adressé mercredi à Stéphane Travert.

Les défenseurs des animaux réclament "la limitation des transports à 8 heures par jour et l’arrêt des exportations d’animaux vivants hors Union européenne" en appelant "à la responsabilité de l’ensemble des pays de l’Union Européenne".

"Durant des milliers de kilomètres, ils subissent des conditions terribles, surtout lors des fortes chaleurs: entassés dans des camions surchargés, épuisés et déshydratés, beaucoup d’entre eux succomberont dans les pires souffrances lors de ces longs trajets", pointe la Fondation.

Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis s'est indignée de "cette recherche du plus grand profit qui est à la source de cet enfer qu’on impose aux animaux de boucherie".

Cela fait dix ans que sa Fondation réclame "qu'on abatte les animaux sur place et que ce soient les carcasses qui soient transportées dans des camions réfrigérés au lieu de leur imposer ces voyages de plus de mille kilomètres vers leur mort", a-t-elle dit.

En septembre 2017, d’autres associations françaises et européennes s'étaient mobilisées via l’initiative #StopTheTrucks. Une pétition pour dire stop aux transports d'animaux vivants sur de longues distances a recueilli plus d’un million de signatures et a été remise à la Commission Européenne. "Toujours sans effet, on ne peut admettre ces atrocités", s'est encore insurgé Reha Hutin. "Il est temps que l’opinion publique dans le monde se fasse entendre par ses dirigeants !"

Selon la Fondation 30 millions d'amis, ce sont près d’un milliard de volailles et 37 millions de bovins, cochons, moutons, chèvres et équidés qui sont transportés vivants à l’intérieur de l’Union européenne et vers des pays tiers.