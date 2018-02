Cannes: le palais des Festivals se visite en vidéo immersive à 360°

Le palais des Festivals de Cannes, premier palais des congrès de France en dehors de Paris, se visite désormais en vidéo immersive à 360°, ainsi que la vieille ville, sur une application destinée à promouvoir les lieux auprès d'organisateurs d'événements, a-t-on appris jeudi auprès du palais.

Outil d'aide à la décision, ces vidéos conçues par la start-up locale Films 06, permettent de visualiser les espaces en situation pendant les salons mais aussi désemplis pour se rendre compte des volumes disponibles, et elles plongent l'utilisateur au coeur de Cannes et de ses activités, selon un communiqué.

Chaque année, une cinquantaine de salons et congrès, et 70 événements culturels sont organisés à Cannes, allant des NRJ Music Awards aux dîners de gala, en passant par le très emblématique Festival du Film et un nombre croissant de salons professionnels (Midem, Mipim, MipTV, Mipcom, Tax free World Exhibition, Trustech, etc ) et des salons grand public (Festival des jeux, Festival pyrotechnique).

Le dernier né est le Cannes Séries, dont la première édition est prévue du 4 au 11 avril.

Ces événements, pour lesquels Cannes est en concurrence avec d'autres villes françaises mais aussi Milan ou Barcelone --qui lui a par exemple ravi le congrès mondial de la téléphonie mobile il y a 10 ans--, amènent plus de 250.000 participants professionnels et plus de 220.000 visiteurs grand public chaque année, selon des chiffres 2015 d'un récent rapport de la chambre régionale des comptes.

A Cannes, les retombées économiques et sociales du tourisme d'affaires sont évaluées à environ 350 millions d'euros d'effets directs et indirects (dépenses des congressistes auprès des hôtels, restaurants, commerces, etc), et environ 500 millions d'euros d'effets induits, selon ce rapport, qui a épluché la gestion du palais par la société d'économie mixte Semec, contrôlée par la ville.