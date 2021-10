Carburants: Attal promet une mesure d'aide "efficace" "d'ici la fin de la semaine"

Baisse de taxes ou chèque carburants ? Le gouvernement annoncera "d'ici la fin de la semaine" un dispositif "simple, juste et efficace" pour aider les Français face à la hausse des prix des carburants, a indiqué mardi son porte-parole Gabriel Attal.

"Les derniers arbitrages sont en cours. Ce qui compte pour nous, c'est de prendre une décision et d'avoir une mesure qui est simple, qui est juste, et qui est efficace", a souligné M. Attal sur RTL à propos de ces "mesures de protection" du budget des consommateurs affecté par la hausse des prix à la pompe.

"C'est une question de jours", a-t-il ajouté, en évoquant une décision "d'ici la fin de la semaine".

"Toutes les pistes sont sur la table", a-t-il aussi assuré en évoquant "la question des taxes" et celle d'"un chèque, d'une aide spécifique pour les personnes qui utilisent leur voiture et qui subissent cette augmentation" qui "risque de durer plusieurs mois".

"L'idéal c'est d'avoir une aide directe ciblée sur les personnes qui en ont besoin", a expliqué le porte-parole. Mais il a affirmé "entendre aussi" les Français qui disent être "toujours au-dessus des seuils" et ne peuvent au final bénéficier d'aides directes.

Pour tenter d'apaiser un début de fronde face à la flambée des prix des carburants dans le sillage d'une hausse des cours mondiaux, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et la ministre de la Transition énergétique Barbara Pompili ont évoqué lundi la piste d'un chèque carburants.

Mais sa mise en oeuvre est complexe: il doit pouvoir "arriver le plus rapidement possible vers les Français" qui en ont besoin, a souligné M. Le Maire, et le gouvernement ne dispose pas d'"une base de données des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler", a expliqué Mme Pompili.

Dans l'opposition, la piste d'un chèque ciblant les catégories les plus vulnérables est défendue par EELV qui plaide pour une redistribution d'une supposée "cagnotte fiscale" engendrée par la hausse des prix, selon son patron Julien Bayou.

Le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot a ainsi proposé des chèques énergie de 400 euros pour les foyers les plus modestes et de 100 euros pour les classes moyennes.

Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon refuse aussi une baisse de taxes, qui "appauvrirait l'Etat", préférant "bloquer les prix" tout en taxant les bénéfices des groupes pétroliers. "Si vous baissez les taxes, vous paierez en impôts ce que vous aurez économisé à la pompe", a-t-il argumenté sur BFMTV et RMC mardi.

Au contraire, la candidate du PS Anne Hidalgo juge qu'une baisse "temporaire" de la TVA, "impôt le plus injuste", à 5,5% contre 20% actuellement, serait la mesure "la plus efficace", mardi sur LCI.

A droite, la candidate à l'investiture de LR Valérie Pécresse est favorable à un relèvement du plafond du forfait kilométrique pris en charge par l'employeur.

Pour le chef des députés LR Damien Abad, la politique du gouvernement "est un pied de nez à la France des territoires, du travail et des classes moyennes". "Nous proposons une baisse de la fiscalité jusqu’à moins 10 centimes", a-t-il ajouté devant la presse.

C'est aussi pour la candidate du RN Marine Le Pen la "mauvaise méthode": elle plaide pour "baisser la TVA" de 20 à 5,5%, a-t-elle redit mardi sur France 2.

Olivier Becht, patron du groupe Agir à l'Assemblée allié de la majorité, soutient lui "une TICPE flottante". Il estime que "le chèque carburants est compliqué à mettre en œuvre" et se "méfie des usines à gaz qui risquent de rater leur cible".