Carrefour: après la grève, des "contacts" entre direction et syndicats

La direction de Carrefour a pris contact avec les organisations syndicales après la forte mobilisation pour la défense des emplois et du pouvoir d'achat qui a perturbé des centaines de magasins le 31 mars, a-t-on appris jeudi de sources syndicales.

Il n'y a pas eu de "réponse officielle" mais des "contacts" ont été "pris" ou "commencent à se prendre", la direction ayant mesuré "l'ampleur" du mouvement de colère des salariés, ont précisé ces sources syndicales.

Au moins 300 magasins intégrés ont été touchés - avec des barrages filtrants, des blocages ou des fermetures - samedi par le mouvement de grève lancé par FO et la CFDT, et relayé séparément par la CGT. La veille, des entrepôts du groupe avaient déjà été perturbés.

"La balle est dans le camp" de la direction, avaient souligné FO et la CFDT au soir de cette mobilisation "historique", sans exclure de nouvelles actions.

"Pas question de se contenter de cette formidable démonstration de force envers une direction qui a tremblé, mais qui fait mine de ne pas nous avoir entendus", a estimé pour sa part la CGT, en appelant d'ores et déjà les salariés à manifester "le 13 avril et les week-ends des 1er et 8 mai 2018.

Mardi, la fédération FGTA-FO, par la voix de son secrétaire général Dejan Terglav, a appelé "la gouvernance de l'entreprise (à retrouver) enfin le chemin de la responsabilité sociale", réclamant que "s'ouvre à nouveau un dialogue social de qualité".

"La tension est forte", a observé la CFDT Carrefour, en appelant aussi la direction "à renouer le dialogue".

Ces contacts interviennent alors que plusieurs rendez-vous sont prévus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires et les accords d'entreprise. Pour l'entité hypermarchés, une réunion est programmée jeudi et vendredi pour les supermarchés.

Outre la suppression de milliers de postes, annoncée fin janvier par l'enseigne, les syndicats protestent contre le passage en location gérance d'hypermarchés et la baisse de la participation pour les salariés.