Cartes Pokémon et jeux de plein air portent les ventes du marché du jouet

Pokémon est la marque la plus vendue de cartes sur le marché français depuis le début de l'annéeJIMIN LAI

Cartes stratégiques ou à collectionner, équipements extérieurs: les jouets qui ont été le plus vendus lors du premier semestre 2021 témoignent à la fois de la réouverture des écoles et de la volonté des Français de profiter de leur jardin, selon le cabinet d'études NPD Group mardi.

NPD Group, qui fait référence sur le marché du jouet, assure mardi que les "Français équipent (...) leur jardin et y aménagent des espaces ludiques pour leurs enfants" avec des produits comme les balançoires ou toboggans dans le top des ventes.

Cela a notamment été le cas avant le reconfinement d'une partie de l'économie française: à l'annonce de la fermeture des magasins le 3 avril, les ventes avaient connu une progression record de 77% par rapport à 2019. Sur le semestre dans son ensemble, les ventes sont 20% supérieures à celles de cette année d'activité pré Covid-19.

Les jouets et jeux en tête des ventes témoignent d'une certaine prudence face à la pandémie. La catégorie "Aires de jeux" (balançoires, trampolines, maisons de jardin) a été l'une des plus dynamiques depuis le début de l'année, mais les ventes d'équipements mobiles comme les tricycles sont en recul de 2% et celles de skates en baisse de 12%.

"On a rarement vu une différenciation aussi grande que celle-ci", affirme à l'AFP Frédérique Tutt, experte mondiale du secteur pour NPD Group. "Dans l'esprit de certains parents, la pandémie peut peser. On veut vraiment garder les enfants dans le jardin".

Autre catégorie phare: les cartes stratégiques et cartes à collectionner, stars des cours de récréation, se hissent en tête des produits les plus vendus au premier semestre de 2021.

Pokémon, qui fête cette année ses 25 ans, est la marque la plus vendue sur le marché français depuis le début de l'année, "l'essentiel des ventes" se faisant via "les cartes de jeu de cour de récréation", affirme Frédérique Tutt.

Les cartes à collectionner de football Panini ont également profité de l'Euro 2021 avec un pic de ventes en France dans la semaine du 14 au 20 juin, selon l'experte.

Parmi les autres catégories qui ont le plus progressé cette année, le NPD Group cite également les jeux de plateaux stratégiques, les jeux pour adultes, de la construction, des poupées mannequins, des jeux éducatifs, scientifiques et enfin des peluches.