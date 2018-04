Cartographie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

La "ZAD" de Notre-Dame-des-Landes, acronyme pour "zone d'aménagement différé" transformé par ses occupants en "zone à défendre", est un site de 1.650 hectares dans le bocage nantais à la biodiversité riche, préservé depuis cinquante ans de l'intensification agricole du fait du projet d'aéroport, abandonné le 17 janvier.

Le site, choisi en 1970 pour accueillir un nouvel aéroport, à une vingtaine de kilomètres au nord de Nantes et à environ 80 kilomètres au sud de Rennes, est principalement constitué de zones agricoles encore majoritairement cultivées et en faible partie de milieux forestiers.

Délimitée à l'Ouest par la route nationale 165 reliant Nantes à Vannes et à l'Est par la RN137 Nantes-Rennes, la ZAD est entourée de communes rurales, dont Notre-Dame-des-Landes, raccordées entre elles des routes départementales traversant la zone du nord au sud.

L'une d'elles, la RD281, dite ex-"route des chicanes", a été obstruée pendant plus de cinq ans par des obstacles en tous genres (pneus, épaves de véhicules, barricades, cabanes et miradors), avant d'être dégagée en janvier par les opposants à l'ex-projet d'aéroport. Remise en état par les agents du Département de Loire-Atlantique, sous protection des gendarmes mobiles, elle n'a toujours pas été rouverte à la circulation.

La création de la "ZAD" en 1974, pour permettre au conseil général de Loire-Atlantique de préempter au fur et à mesure les terres agricoles, protégeant ainsi ce territoire de tout remembrement, a de facto figé l'ensemble bocager, composé à 98 % de zones humides - sortes d'éponges régulant inondations et sécheresses - et situé en amont de deux bassins versants.

Des cultures, prairies, forêts ou landes humides, mais aussi des sources, ruisseaux et mares abritent une centaine d'espèces protégées, floristiques ou faunistiques, des oiseaux aux chauve-souris.

Les habitats, fermes et maisons en dur comme squats de qualité inégale, sont présents sur les plus de 900 hectares qui étaient dédiés à la réalisation de l'aéroport et à la desserte routière. Ils sont plus particulièrement concentrés au nord-ouest, au centre et au sud de la ZAD.