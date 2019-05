Casino s'envole en Bourse, Rallye s'effondre après sa procédure de sauvegarde

L'action du géant de la grande distribution Casino s'envolait vendredi à la Bourse de Paris, tandis que sa maison mère Rallye plongeait après avoir été contrainte de se placer jeudi en procédure de sauvegarde pour renégocier sa lourde dette.

A 11H54, le titre Casino bondissait de 11,24% à 31,08 euros, dans un marché en hausse de 0,77%. L'action Rallye à l'inverse plongeait de 28,82% à 5,41 euros. La cotation des deux entreprises avait été suspendue jeudi. Le groupe est contrôlé, via une cascade de holdings, par l'homme d'affaires Jean-Charles Naouri.

"Il y a des craintes sur la structure de Rallye, notamment des inquiétudes sur la négociation avec les créanciers et le fait que ces derniers pourraient rentrer dans le capital du groupe", a indiqué à l'AFP Clément Genelot, expert distribution du cabinet Bryan Garnier and Co.

Avec du coup "un risque qu'en fin de compte M. Naouri perde le contrôle ou ait les mains moins libres car il aura toujours besoin de l'appui des créanciers pour prendre des décisions".

Concernant Casino, les craintes étaient à l'origine "basées sur le fait que dans son équation financière, le groupe est obligé de faire remonter énormément de dividendes à sa maison mère", a encore rappelé Clément Genelot. Mais comme dans l'immédiat Rallye n'a plus à rembourser de dettes, "il n'est pas impossible qu'à court terme, Casino revoie à la baisse ses dividendes".

La maison-mère Rallye ploie sous une dette de 2,9 milliards d'euros, et les autres holdings le chapeautant ont annoncé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui va geler le remboursement de ses dettes pour six mois, le temps de les réaménager, et d'assurer ainsi sa pérennité. Deux administrateurs judiciaires ont été nommés par le tribunal.

De son côté, Casino, détenu à 51,7% par Rallye, a réaffirmé vendredi que la procédure n'aurait "aucune conséquence" sur ses activités, sa stratégie ou ses ressources financières, lors d'une conférence téléphonique en anglais d'une durée de deux minutes.

"Cette procédure ne concerne que l'actionnaire majoritaire de Casino", qui n'a "pas (pour autant) perdu le contrôle" de sa filiale, a-t-il assuré. Le distributeur reste "concentré sur son activité opérationnelle et l'exécution de son plan stratégique en ligne avec ses perspectives, comme indiqué jusqu'à présent aux marchés".

"Cette procédure ne concerne pas la dette de Casino", qui s'élevait fin 2018 à 2,7 milliards d'euros, a ajouté le porte-parole, avant de conclure la conférence sans qu'aucune question n'ait pu être posée.