Cathay Pacific revient aux bénéfices en 2018 après deux ans dans le rouge

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé mercredi être repassée dans le vert en 2018, après deux années de pertes dues à la concurrence féroce de transporteurs chinois à bas coûts et aux offres plus luxueuses de rivales du Moyen-Orient.

Le bénéfice net annuel est ressorti à 2,345 milliards de dollars hongkongais (265 millions d'euros) contre une perte de 1,259 milliard de dollars hongkongais en 2017.

"Le trafic passagers a profité de la croissance des capacités, de l'accent mis sur le service aux clients et de l'amélioration de la gestion de nos revenus", a déclaré le président John Slosar dans un communiqué.

Après avoir enregistré ses premières pertes en huit ans, le groupe avait entrepris en 2016 un vaste plan de restructuration qui l'a vu supprimer plus de 600 emplois et réduire ses équipes dans les bureaux à l'étranger.

Parallèlement, la compagnie ouvrait de nouvelles liaisons internationales et améliorait ses services à bord dans le but de damer le pion à des compagnies moyen-orientales aux prestations plus luxueuses.

Malgré tout, l'année 2018 n'a pas été sans heurts. Cathay s'est retrouvé sous le feu des critiques en octobre après l'annonce d'une fuite de données concernant 9,4 millions de clients, dont des numéros de passeports et des données de cartes de crédit.

Et, à deux reprises, la compagnie a vendu par mégarde sur son site internet des billets de première classe à prix bradé.