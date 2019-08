Changement chez Ryanair: son célèbre patron, Michael O'Leary, cède son poste d'administrateur délégué

L'actuel administrateur délégué de Ryanair, Michael O'Leary, va céder son poste à son bras droit et actuel directeur des ressources humaines, Eddie Wilson, indique vendredi la compagnie aérienne à bas coûts, confirmant des informations de la presse irlandaise. Il deviendra le patron du holding regroupant les différentes compagnies du groupe, à savoir Ryanair, Buzz, Lauda et Malta Air. Les changements seront effectifs dès lundi.



Ryanair s'est récemment restructurée en une société de portefeuille (holding) regroupant plusieurs compagnies aériennes, dont la plus importante est Ryanair. Michael O'Leary devient le CEO de cette société-mère, à en croire The Irish Times, qui a obtenu la confirmation de la société.



Eddie Wilson, qui travaille depuis 22 ans pour l'entreprise irlandaise, lui succède à la tête de la compagnie à bas coûts. Il a notamment été responsable des négociations avec les syndicats de pilotes et du personnel de cabine que Ryanair avait reconnus à la fin de l'an dernier. Il sera placé sous l'autorité de M. O'Leary, aux côtés des dirigeants des autres transporteurs du groupe, que sont Buzz, Lauda et Malta Air.