Chauffage en terrasses interdit dès cet hiver à Lyon

Le chauffage des terrasses est interdit dès cet hiver à Lyon au nom de la "sobriété énergétique", en amont de l'interdiction nationale prévue au printemps prochain, a annoncé mercredi le maire écologiste Grégory Doucet.

Promise par les écologistes avant leur victoire aux élections municipales, cette interdiction a été promulguée par la nouvelle majorité le 28 juillet 2021 et la mesure est désormais applicable "sur tout le périmètre" de la troisième ville de France, a-t-il précisé au cours d'un point de presse.

Ceux qui ne respectent pas cette mesure risquent une suspension de terrasse et une amende de 35 euros, a-t-il averti.

Initialement inscrite dans la loi climat adoptée en juillet dernier, l'interdiction nationale des terrasses chauffées a été reportée en avril 2022 pour tenir compte de l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les bars et les restaurants. "Une procrastination de l’Etat", selon Grégory Doucet.

En France, les dispositifs chauffants en terrasse seraient responsables de l’émission de 500.000 tonnes de CO2 par an, selon une étude de l’association NegaWatt. D'autres villes les ont déjà interdits, comme Thonon-les-Bains depuis février 2012 ou Rennes depuis janvier 2020.

Pour compenser les éventuelles pertes de chiffre d’affaire, la mairie de Lyon a promis aux professionnels une extension de leur surface de terrasse pour la période estivale.

"Il aurait été bon de nous laisser au moins jusqu’au 31 décembre pour qu’on puisse s’adapter", regrette cependant Virginie Cauquot, gérante du restaurant "L'Italien", au centre-ville. La direction n'utilise plus le système de chauffage de la terrasse, malgré les 4° degrés affichés par le thermomètre mercredi.

"On attend un accompagnement fort de la Ville de Lyon", souligne pour sa part Yann Lalle, gérant d'un "bouchon" lyonnais et représentant de la section Rhône de l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH).

La majorité écologiste qui gère la ville et la métropole de Lyon depuis juillet 2020 a multiplié les mesures vertes ces derniers mois, comme la végétalisation des quartiers avec un doublement de la plantation d’arbres, l'extension des voies cyclables, le projet de téléphérique urbain, le déploiement de zones de covoiturages ou de bornes à compost.