Chili: un petit avion s'écrase, six morts

(Belga) Six personnes, un pilote et cinq passagers, ont péri mardi dans la chute d'un petit avion dans le sud du Chili, ont annoncé les autorités.

"Nous parlons de six personnes décédées", a déclaré à des médias locaux Harry Jürgensen, le gouverneur de la région des Lacs, où a eu lieu l'accident. L'avion s'est écrasé sur une maison qui était vide au moment de l'accident, mais une personne qui passait non loin a été blessée par une pièce qui s'est détachée de l'appareil lors du choc. Le petit avion, qui effectuait un vol commercial entre les villes de Puerto Montt, chef-lieu de la région des Lacs, et d'Ayacara, à une centaine de kilomètres de là, a chuté peu après son décollage. Selon le gouverneur, l'appareil a touché des câbles électriques avant de piquer du nez sur une maison et de prendre feu. Les images de la télévision locale montraient l'habitation totalement détruite et la queue de l'avion qui se trouvait dans le jardin. (Belga)