Chine: levée d'ici 2022 des limites sur les groupes automobiles étrangers

Ligne d'assemblage de voitures Kadjar de Renault et du constructeur chinois Dongfeng à Wuhan, dans la province de Hubei, en ChineJOHANNES EISELE

La Chine va lever d'ici 2022 les restrictions empêchant les constructeurs automobiles étrangers de détenir une participation majoritaire dans une filiale dans le pays, a annoncé mardi la puissante agence de planification chinoise (NDRC), signal d'une ouverture accrue du premier marché automobile mondial.

Les groupes étrangers ne peuvent actuellement posséder plus de 50% d'une entité dans le secteur automobile chinois. Ce plafond sera supprimé dès 2018 pour la production de véhicules électriques et hybrides, d'ici à 2020 pour les véhicules commerciaux et d'ici 2022 pour les voitures individuelles, a précisé la NDRC dans un communiqué, notant qu'après "cinq années de transition, toutes les restrictions seront levées".