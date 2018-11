Choix du Rafale en Inde: l'opposition accuse Dassault de "dissimuler la vérité"

(Belga) Un responsable de l'opposition en Inde a accusé mardi le patron du groupe français Dassault Aviation de "chercher à dissimuler la vérité" au sujet de l'achat par son pays de 36 avions de chasse Rafale en 2016.

Lors d'une visite à Londres, Kapil Sibal, avocat et ancien ministre, a accusé le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier de "brouiller les cartes" lors de ses récentes déclarations à la presse. "Je veux prévenir Dassault: plus ils continuent à tenter de dissimuler la vérité, plus ils se auront de sérieux ennuis à l'avenir", a-t-il ajouté. Le Parti du Congrès (opposition) accuse le gouvernement de Narendra Modi d'avoir favorisé le choix d'un partenaire indien, Reliance Group, dirigé par le magnat Anil Ambani, présumé proche du Premier ministre, qui n'avait aucune expérience préalable dans le domaine de l'aéronautique, au détriment de l'entreprise publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL). En septembre, l'ancien président François Hollande, qui était au pouvoir lors de la signature du contrat, avait affirmé que la France n'avait "pas eu le choix" du partenaire indien de Dassault et que c'était le gouvernement de M. Modi qui avait proposé le groupe d'Anil Ambani. Les industriels étrangers obtenant des contrats d'armement en Inde doivent contractuellement réinvestir une partie des sommes perçues sur le territoire indien. Dans le cadre du contrat Rafale, ces "compensations" portent sur environ la moitié des quelque huit milliards d'euros payés par le gouvernement indien. Lors d'entretiens à la presse indienne en octobre, Eric Trappier avait assuré à plusieurs reprises avoir choisi librement Reliance, dont la proposition offrait des avantages clés tels que des terrains situés près d'un aéroport. Le site d'informations français Mediapart avait cité début octobre un document datant de 2017 dans lequel un dirigeant de Dassault Aviation expliquait, au sujet de la joint-venture formée avec Reliance, qu'il était "impératif et obligatoire pour Dassault Aviation, d'accepter cette contrepartie, afin d'obtenir le contrat export Rafale Inde". (Belga)