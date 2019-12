Chute d'un bus en Indonésie: le bilan monte à 28 morts

(Belga) Au moins 28 personnes, parmi lesquelles huit enfants, sont décédées dans l'accident d'un bus qui a chuté de 150 mètres dans un ravin sur l'île de Sumatra en Indonésie, a annoncé mercredi la police alors que les recherches se poursuivent afin de retrouver de nouveaux corps.

Le bus de transport régional s'est abîmé dans ce ravin lundi soir un peu avant minuit (16H00 GMT) pour terminer sa chute dans une rivière, selon la police locale. Le responsable local de la police, Dolly Gumara, a annoncé mercredi qu'un nouveau corps avait été retrouvé mardi, portant le dernier bilan à 28 morts. Huit des passagers tués étaient des enfants, a précisé M. Gumara. "Nous avons identifié 27 des personnes tuées et à ce jour, seul un corps n'a toujours pas été identifié. Il s'agit d'une femme", a-t-il expliqué à l'AFP. Une équipe de secours a indiqué avoir réussi à évacuer au moins 13 survivants et les recherches se poursuivaient mercredi afin de retrouver d'autres corps qui pourraient avoir été emportés par la rivière. Ce bus de transport régional était parti avec 27 passagers mais d'autres sont montés en cours de trajet. Des survivants ont indiqué à la police qu'une cinquantaine de personnes se trouvaient à bord au moment de l'accident. "Il est possible qu'il y ait plus de victimes, c'est pourquoi nous poursuivons les recherches", a déclaré mercredi un porte-parole d'une équipe locale de secours. Les tragédies sont fréquentes sur les routes de l'archipel, du fait de la vétusté des véhicules et des infrastructures, et de l'impéritie des conducteurs. En septembre, au moins 21 personnes étaient mortes après la chute d'un bus dans un ravin, dans la région de Sukabumi (ouest de l'île de Java). Quelques mois auparavant dans la même région, 12 personnes avaient trouvé la mort et plusieurs dizaines avaient été blessées dans un accident causé par un passager qui avait tenté de prendre le contrôle du volant d'un bus, provoquant une collision avec deux voitures.