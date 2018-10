La compagnie chypriote Cobalt Air cesse soudainement ses activités

La compagnie aérienne à bas coûts chypriote Cobalt Air a annoncé cesser toutes ses opérations à partir de jeudi, après seulement deux ans d'activités, Nicosie s'engageant à rapatrier à ses frais les centaines de voyageurs affectés.

La ministre des Transports, Vassiliki Anastassiadou, a affirmé jeudi, au terme d'une réunion d'urgence, que l’État prendrait en charge les frais de rapatriement des passagers bloqués sur l'île méditerranéenne, ainsi que ceux se trouvant à l'étranger, et ce jusqu'au 24 octobre.

"Le coût des billets de rapatriement, seulement, sera couvert par l'Etat", a-t-elle indiqué aux journalistes, soulignant que cette mesure ne devrait pas décharger la compagnie de ses obligations envers ses clients.

Deux agences de voyage locales ont reçu pour consigne d'assurer cette procédure de rapatriement des passagers affectés par cette fermeture subite, et dont le nombre n'est pas clair dans l'immédiat.

Qualifiant la situation de "regrettable", en particulier au terme d'une saison touristique record, Mme Anastassiadou a ajouté que la compagnie était à la recherche de financements.

"Il semble qu'ils ne sont pas parvenus" à trouver les fonds nécessaires, a ajouté la ministre des Transports, en précisant que Cobalt avait désormais jusqu'au 22 octobre pour présenter son bilan financier.

- "Suspension indéfinie" -

Avec six avions --deux Airbus 319 et quatre Airbus 320–- et 23 destinations desservies, Cobalt Air est la plus grande compagnie de l'île, à la suite de la faillite début 2015 du transporteur aérien national, Cyprus Airways.

Dans un bref communiqué diffusé mercredi soir sur son site, Cobalt Air a indiqué subitement qu'elle annulait tous ses vols à partir de 23H50 (20H50 GMT) en raison d'une "suspension indéfinie" de ses opérations.

"Par conséquent, les vols à venir ou les services fournis par Cobalt seront annulés", ajoute la compagnie, sans donner d'explications. De ce fait, elle a informé les passagers qu'il était inutile qu'ils se rendent jeudi à l'aéroport de Larnaca, le principal de l'île, ou qu'ils tentent de contacter ses bureaux.

"Pour être remboursés, veuillez contacter votre fournisseur de carte de crédit ou votre agence de voyage", a ajouté la compagnie qui présente ses "sincères" excuses.

Neuf vols de la compagnie devaient partir de Larnaca jeudi et neuf autres y arriver.

Cobalt Air a cessé ses opérations après des informations selon lesquelles elle n'était pas parvenue à conclure un accord avec un potentiel investisseur européen.

La compagnie aurait seulement 15 millions d'euros de trésorerie, somme dont elle a besoin pour payer ses 200 employés.

Des spéculations avaient récemment émergé sur des problèmes de trésorerie après que deux de ses avions eurent été immobilisés au sol pendant deux jours.

Si Cobalt Air a refusé de s'exprimer officiellement sur sa situation financière, des sources au sein de la compagnie auraient attribué ce problème de liquidité aux difficultés rencontrées par des investisseurs chinois pour exporter leur capital, en raison des restrictions imposées par Pékin.

Le plus grand actionnaire de la compagnie est AJ Cyprus, à hauteur de 49%, qui est détenu par le Chinois AVIC Joy Air.