Cigarettes: mis à part quelques ajustements, le prix du paquet stable

Si le prix de certains paquets de cigarettes va être ajusté de quelques centimes à la hausse ou en baisse à partir du 20 août, il restera stable pour les références du secteur, selon un arrêté ministériel du 26 juillet publié mardi au Journal officiel.

Ces nouveaux prix, publiés dans un arrêté au Journal officiel ce mardi, entreront en vigueur le lundi 20 août, ont précisé le ministère de l'Action et des Comptes publics ainsi que le ministère de la Santé, dans un communiqué conjoint.

Le prix moyen du paquet de 20 cigarettes reste stable à 7,90 euros, avec des tarifs allant de 7,60 euros à 9,30 euros et "près de la moitié des paquets de 20 cigarettes a toujours un prix égal ou supérieur à 8 euros", indique le document.

Dans le détail, le paquet de 20 Marlboro Red (groupe Philip Morris), qui coûte 8 euros depuis le 1er mars contre 7,30 euros auparavant, va conserver ce prix, tout comme le paquet de Gauloises blondes. Les paquets de Camel restent aussi stables, à 7,90 euros.

Les Winfield rouge de 20 unités passent de 7,70 euros à 7,90 euros, tout comme les Winfield bleu.

"Il n'y a pas de surprise" sur ces évolutions, a commenté auprès de l'AFP Éric Sensi-Minautier, directeur des affaires publiques de British American Tobacco (BAT), au quatrième rang sur le marché français des cigarettiers.

"Les grosses références (Marlboro, Lucky Strike, etc.) ne changent pas, et c'est assez logique. Après un choc de taxes (...) sans précédent au mois de mars, il est normal que les prix se stabilisent et que le marché reprenne sa respiration", a-t-il poursuivi.

En France, ce sont les industriels du tabac qui fixent les prix de vente mais l’État peut inciter à des augmentations en faisant varier les taxes, qui représentent plus de 80% du prix.

Il s'agit de la cinquième révision des prix du tabac depuis l'arrivée du gouvernement Macron en mai 2017, après quatre années de stabilité.

Pour réduire la consommation de tabac, le gouvernement a prévu un train de hausses successives pour atteindre, d'ici novembre 2020, un prix de 10 euros le paquet de 20 cigarettes.

Le tabac, responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires, tue quelque 75.000 Français chaque année.