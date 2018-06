Cinq des neuf lauréats des prix belges de l'énergie et de l'environnement sont Wallons

(Belga) Cinq des neuf récompenses attribuées jeudi lors de la cérémonie du prix belge de l'Énergie et de l'Environnement sont revenues à des entreprises, intercommunale ou asbl basées en Wallonie. L'événement, qui en est à sa treizième édition, s'est déroulé sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.

L'entreprise Recybois SA, installée à Virton, en province de Luxembourg, s'est ainsi vue décerner le "Circular Economy Award", consacré à l'économie circulaire. Recybois SA est une entreprise active dans le recyclage des déchets de bois dans une installation de cogénération (production d'énergie thermique et électrique), dans l'exploitation et la valorisation de la forêt locale, dans la production de planches et dans l'utilisation de la sciure pour la fabrication de granulés de bois combustibles et de litière pour chevaux, indique la société sur son site internet. Le "Sustainable Energy Award" a été remis à la chercheuse Lucie Domingo, de la société Nexans MIT, qui compte trois implantations dans le Hainaut, et le "Sustainable Transport & Logistics Award" à la société Vincent Logistics basée à Herstal, en province de Liège. L'entreprise liégeoise "Connect2Move", qui commercialise des logiciels pour les entreprises afin d'optimiser leur mobilité partagée, remporte pour sa part le "Sustainable IT Award". Deux organismes publics ont également été récompensés: l'intercommunale carolo Igretec remporte le "Sustainable Water Management Award", pour sa gestion de l'eau. L'organisme bruxellois Citydev.brussels reçoit le "Sustainable Building Award", qui récompense les efforts en matière d'architecture durable. En matière alimentaire, Fruitcollect remporte le "Sustainable Food Award". Cette asbl basée à Saint-Josse-ten-Noode cueille les fruits non-consommés des jardins de particuliers afin de les redistribuer à des personnes dans le besoin. Côté flamand, le parc à thème Hidrodoe à Herentals, centré sur la découverte de l'eau, reçoit le prix dans le domaine de l'enseignement ("Sustainable Education Award"). Le prix de la mobilité ("Sustainable Mobility Award") revient à la commune de Bonheiden (province d'Anvers) et son site bonheiden.vlaanderen. Des prix spéciaux ont également été décernés. Le "Luminus Premium Partner Award" a été remporté par Anne-Françoise Marique de l'ULiège. Le "Premium Media Partner Award" est revenu à Agricovert, l'"International Polar Foundation Award" à Zonnewind CVBA et le prix spécial du jury à l'asbl bruxelloise Worms. Au total, plus de 2.300 dossiers ont été analysés par un jury d'experts. (Belga)