Cinq grandes villes françaises interdisent les pesticides sur leur territoire

(Belga) Cinq grandes villes françaises - Paris, Lille, Nantes, Grenoble et Clermont-Ferrand - ont annoncé simultanément jeudi l'interdiction de l'utilisation des pesticides sur leurs territoires, dans l'espoir de "faire changer la loi" sur ce sujet, au coeur d'une polémique dans le pays.

Cette décision vient amplifier le mouvement de fronde lancé par plusieurs dizaines de petites communes rurales françaises, qui ont récemment décidé d'interdire l'usage des pesticides à proximité des habitations, en reprochant au gouvernement son inaction dans ce domaine. S'agissant de grandes villes et non de communes rurales abritant des cultures, cette action est en grande partie symbolique. La loi interdit en effet déjà depuis 2017 l'utilisation de produits chimiques par les collectivités pour entretenir les espaces verts et la voirie. Même interdiction depuis janvier pour les particuliers et jardiniers amateurs qui ne peuvent plus utiliser que des produits phytopharmaceutiques d'origine naturelle. Reste donc principalement les espaces verts des co-propriétés et des entreprises, notamment la compagnie ferroviaire SNCF, grande utilisatrice de glyphosate pour désherber ses voies et leurs abords immédiats. (Belga)