Chassé-croisé de l'été: samedi noir sur les routes "conforme aux prévisions"

La circulation a été chargée sur les routes de France lors d'un samedi classé noir dans le sens des départs pour le grand chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, avec un pic de bouchons cumulés de 762,4 kilomètres "conforme aux prévisions" à 12H10, selon Bison Futé.

"La situation est conforme aux prévisions avec des premiers départs qui ont commencé très tôt le matin dès 4H00, et des difficultés de circulation sur l'ensemble des axes de liaison du pays", a indiqué cet organisme.

Les perturbations étaient néanmoins terminées peu après 16H30 sur l'un des plus gros points noirs de la journée, l’autoroute A7, en direction de Marseille, entre Vienne et Valence, a précisé Bison futé.

Les difficultés avaient touché à la mi-journée "en particulier la vallée du Rhône (A6-A7, A43, A48, A42), l'arc méditerranéen (A8, A9), la transversale A61 entre Narbonne et Toulouse, l'A10 entre Bordeaux et Tours, et le Grand Ouest (A11, A87, A13 notamment)".

"Le pic est moins fort que l'année dernière" et se situe "plutôt dans la moyenne", selon un porte-parole de Bison Futé. Ce sont 903 kilomètres de bouchons cumulés qui avaient été relevés le 4 août 2018 - le record absolu de 1.340 kilomètres ayant été atteint le 29 mai dernier lors du pont de l'Ascension.

Le trafic a aussi été dense entre Paris et la Méditerranée, avec des points difficiles sur l'A6 et l'A7, dans les deux sens. Selon Vinci-Autoroutes, à 13H00, il fallait 3h30 au lieu d'1h35 en temps normal entre Lyon sud et Orange, puis encore 2h25 pour rallier Narbonne contre 1h45 habituellement.

Le trafic sur l'A7 devait rester dense "jusqu'en fin d'après-midi", a anticipé Morgane Sauzay, porte-parole de Vinci Autoroutes. La circulation dans le sens des retours a connu un pic vers midi et "sera dense jusqu'à 18-19H00", selon la même source.

Quelque 200 kilomètres de ralentissements ont été relevés sur l'A7 vers midi dans les deux sens de circulation.

- Drones -

La journée est classée orange dans le sens des retours sur la majeure partie du pays, sauf sur l'arc méditerranéen et en région Auvergne-Rhône-Alpes où elle est classée rouge.

Vinci-Autoroutes a déployé neuf drones qui diffusent en temps réel, sur son site internet, des images de la circulation en différents points du réseau. "Les gens sur les aires nous demandent quel est l'état du trafic, on peut leur montrer (les images) directement sur nos téléphones", relate Mme Sauzay.

La situation était compliquée également sur l'A10 où les véhicules mettaient 4h40 entre Saint-Arnoult et Poitiers (contre 2h30 d'habitude). Il fallait encore compter 2h30 entre Poitiers et Bordeaux à 17H00, au lieu de 2h00.

Sur l'A63, au sud de Bordeaux, où le trafic était aussi ralenti en direction de l'Espagne, les automobilistes prenaient leur mal en patience sur une aire d'autoroute.

"C'est une grosse galère (...). On prend notre temps et puis, voilà, on s'arrête, on se désaltère" avant de reprendre la route, témoignait à l'AFP Gilles, 48 ans, à la mi-journée.

"Beaucoup de bouchons, pas mal d'accidents, des véhicules arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence. On a mis 1h30 voire 1h45 pour traverser Bordeaux. Vu la chaleur, les gens sont un peu tendus", relatait Zaki, un autre automobiliste.

Dimanche, la journée est classée orange dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire et vert dans le sens des retours, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes (orange).

La circulation des poids lourds est interdite samedi de 7h00 à 19h00, et dimanche de 00h00 à 22h00, selon Bison Futé.