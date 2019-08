Circulation déjà chargée pour le grand chassé-croisé de l'été

La circulation était déjà chargée samedi matin sur les routes de France pour une journée classée noire dans le sens des départs, "la plus difficile de l'été", selon Bison Futé, pour le grand chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens.

Le trafic était dense dans la vallée du Rhône, où plusieurs points difficiles étaient signalés vers 9H00 sur l'A7 en direction du Sud, causant quelques dizaines de kilomètres d'embouteillages, notamment entre Vienne et Valence.

Selon l'opérateur Vinci-Autoroutes, il fallait 3 heures au lieu d'1h35 en temps normal entre Lyon sud et Orange, puis encore 3h10 pour rallier Narbonne contre 1h45 habituellement, et la situation devait encore se compliquer d'ici 10H00 sur une grande partie du réseau.

D'autres difficultés étaient signalées sur l'A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, sur l'A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers ou encore sur l'A10 entre Saint-Arnoult et Poitiers ou au niveau de l'arrivée à Bordeaux.

La journée est classée orange dans le sens des retours sur une majorité du pays, sauf sur l'arc méditerranéen et en région Auvergne-Rhône-Alpes où elle est classée rouge.

Dimanche est classé orange dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire et vert dans le sens des retours, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes (orange).

Concernant les poids lourds, leur circulation est interdite samedi de 7h à 19h, et dimanche de 00h00 à 22h, selon Bison Futé.