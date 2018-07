Circulation dense pour le premier week-end de départ en vacances

La circulation était dense samedi à la mi-journée en direction du sud pour ce premier week-end marquant le début des vacances scolaires, classé orange par Bison Futé dans le sens des départs.

L'autoroute A7 concentrait sans surprise les principales difficultés avec plus d'une quarantaine de bouchons cumulés à la mi-journée entre Lyon et Valence, selon Vinci Autoroutes.

D'importants ralentissements étaient également enregistrés entre Valence et Bollène en direction de Marseille. Entre Lyon et la Provence, le temps de parcours était estimé à trois heures et demi.

Les automobilistes devaient également prendre leur mal en patience en Aquitaine, sur l'autoroute A10 au nord de Bordeaux, où ils étaient bloqués par un important bouchon au péage de Virsac, en direction de l'Espagne, selon Vinci Autoroutes.

La circulation était également dense sur l'autoroute A6, après Mâcon en direction de Paris et Bison Futé recommandait aux automobilistes d'éviter ce secteur, via l'A39, quitte à allonger le parcours d'une quinzaine de kilomètres.

Bison Futé recommande aux conducteurs de respecter une pause toutes les deux heures, vérifier le bon état général du véhicule (pression des pneus, batterie, éclairage, rétroviseurs,...) et éviter de circuler aux heures les plus chaudes de la journée en cas de fortes chaleurs.