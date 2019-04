Cirse au Venezuela - Le Venezuela disposé à recevoir une assistance internationale, dit Maduro au CICR

(Belga) Le président Nicolas Maduro a déclaré que le Venezuela était disposé à recevoir une assistance internationale, lors d'une réunion mardi à Caracas avec le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer.

"Nous confirmons notre disposition à établir des mécanismes de coopération pour l'assistance et le soutien international" du Venezuela, a écrit M. Maduro sur Twitter. Après la réunion, le président chaviste, qui nie que la situation actuelle du Venezuela puisse être qualifiée de crise humanitaire, a répété que la collaboration avec le CICR devrait respecter "l'ordre juridique vénézuélien". Dans un communiqué qu'il a diffusé vendredi dernier, le CICR s'est déclaré "préoccupé par le grave impact que la situation actuelle a sur les Vénézuéliens, particulièrement sur ceux qui n'ont pas accès aux services de base". Le Venezuela est plongé dans une profonde crise politique. L'opposant Juan Guaido s'est proclamé en janvier président par intérim et a été depuis reconnu par plus de 50 pays, à commencer par les Etats-Unis qui veulent que Nicolas Maduro quitte le pouvoir. Le Venezuela souffre depuis longtemps de pénuries de produits alimentaires et de médicaments, car le gouvernement, leur principal importateur, est en manque de liquidités en raison de l'effondrement de sa production pétrolière (96% des ressources du pays) et de son éviction des marchés financiers par des sanctions de Washington. M. Maduro rend les sanctions américaines responsables des problèmes d'approvisionnement du Venezuela. M. Guaido attribue pour sa part ces problèmes à la corruption et à une mauvaise gouvernance du pouvoir chaviste. (Belga)