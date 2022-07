Clôture prudente de la Bourse de Paris (-0,27%)

La Bourse de Paris a terminé en petite baisse de 0,27% mercredi, les investisseurs restant sur la réserve dans un contexte de tensions politiques en Italie, de craintes sur l'approvisionnement en gaz en Europe et avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

L'indice vedette CAC 40 a cédé 16,56 points, à 6.184,66 points. La veille, il avait terminé en nette hausse de 1,79%, porté par l'espoir de voir l'approvisionnement en gaz de l'Europe via le gazoduc russe Nord Stream 1 reprendre comme prévu jeudi.

La journée avait pourtant commencé dans le vert: "Ce matin les marchés étaient plutôt optimistes, les inquiétudes concernant les approvisionnements en énergie de l'Europe s'étaient atténuées car on suppose que les livraisons de gaz russes vont reprendre demain, mais sans assurance", expliqué Ilana Azuelos-Bossard, directrice adjointe chez Kiplink Finance.

Le président russe Vladimir Poutine s'est en effet interrogé mercredi sur l'état d'une turbine de ce gazoduc réparée au Canada, alimentant l'incertitude sur l'avenir des livraisons de gaz.

Dans ce contexte tendu, la Commission européenne a demandé aux Vingt-Sept de réduire volontairement de 15% leur demande de gaz sur les huit prochains mois et voudrait des baisses obligatoires en cas d'urgence.

Parallèlement, les dernières déclarations du chef de la diplomatie russe attisent les craintes sur la durée du conflit: il a affirmé que les objectifs militaires de la Russie en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'est du pays, mais concernaient également "d'autres territoires" et pourraient encore s'étendre.

"Les marchés craignent l'appétit des Russes et les conséquences que cela peut avoir en termes économiques et pour les marchés financiers", souligne Ilana Azuelos-Bossard.

Elle note qu'il y a aussi de la "vigilance en raison des tensions politiques en Italie et à la veille de la réunion de la BCE".

Celle-ci tient jeudi sa réunion de politique monétaire au cours de laquelle elle devrait annoncer une hausse de ses taux directeurs de 0,25 à 0,50 point de pourcentage.

Airbus à la traîne

Boeing a pris le large face au constructeur Airbus à l'issue du deuxième jour du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, multipliant les annonces commerciales, notamment sur son avion vedette, le 737 MAX. Airbus a cédé 1,11% à 104,66 euros.

TotalEnergies quitte la Birmanie

Après 30 ans de présence, le groupe pétro-gazier français TotalEnergies a confirmé mercredi s'être désormais retiré de Birmanie, six mois après en avoir fait l'annonce, pressé par les ONG de défense des droits humains après le coup d'Etat militaire de 2021. Son action a progressé de 0,20% à 49,20 euros.