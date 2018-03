Collin et les producteurs "tordent le cou" aux idées reçues sur le lait et la viande

(Belga) Le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin, a présenté jeudi à Braine-Le-Comte, une brochure élaborée en collaboration avec le Collège des Producteurs wallons. L'idée est de "tordre le cou" aux idées reçues et fausses vérités concernant le monde de l'agriculture, notamment les secteurs du lait et de la viande.

Le ministre de l'Agriculture a présenté ce jeudi à la "Ferme des 5 Epines" à Braine-Le-Comte une brochure dont le but est de dire "stop aux idées reçues sur la viande et le lait". La brochure a pour but de dénoncer les contre-vérités, à l'heure où le monde agricole traverse de graves crises, comme celles du Fipronil ou de Veviba, ou encore des campagnes comme celle prônant "40 jours sans viande". Le nouveau document, élaboré en collaboration avec le Collège des Producteurs, met notamment en avant les spécificités de l'agriculture wallonne et apporte des réponses aux questions des citoyens. Plusieurs domaines sont abordés, notamment, le gaz à effet de serre et l'agriculture, la gestion des nitrates, la biodiversité, les allergies, les intolérances, l'alimentation équilibrée avec la viande et les produits laitiers. La brochure est accessible sur le site internet www.collegedesproducteurs.be. (Belga)