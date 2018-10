Collision au large de la Corse : les deux navires séparés

(Belga) Les deux navires entrés en collision dimanche au Nord-Ouest du cap Corse se sont séparés jeudi soir, a annoncé la préfecture maritime de Toulon (sud-est de la France).

"Sous l'effet combiné des mouvements de houle et des précédentes tentatives de désincarcération, le navire Ulysse s'est libéré du porte-containers Virginia", a annoncé la préfecture dans un communiqué. Un barrage anti-pollution a été déployé le long du Virginia, le porte-container heurté par le navire tunisien Ulysse dimanche alors qu'il était au mouillage à 28 km des côtes dans les eaux extraterritoriales. "Le navire Ulysse reste sur zone jusqu'à réévaluation de la situation dans la journée du 12 octobre", précise le communiqué. Le Virginia n'a pas quitté son point de mouillage, ajoute la préfecture. Plusieurs navires de secours français sont présents sur la zone de l'accident "pour assurer la sécurité des navires et préserver l'environnement", a ajouté la préfecture. Toute la journée de jeudi, les opérations de récupération d'hydrocarbures se sont poursuivies. Les vols de deux avions ont permis d'en suivre la localisation. Mercredi soir, près de 150 m3 de mélange hydrocarbure/eau de mer avaient été récupérés. Une vidéo sous-marine des experts a permis de voir l'endroit où l'éperon percuteur du roulier tunisien Ulysse, affrété par la Compagne tunisienne de navigation (CTN), a provoqué une brèche dans le porte-conteneurs chypriote CLS Virginia, d'où une nappe de 600 tonnes de fioul de propulsion s'était échappée. Deux tentatives de désincarcération avaient déjà été effectuées. Huit bateaux, quatre français et quatre italiens, sont sur place pour mener l'ensemble des opérations. L'enquête sur cette collision est diligentée par le parquet de Paris. Selon le préfet maritime, une vingtaine de personnes de l'équipage du Virginia sont à bord, et 45 sur l'Ulysse. (Belga)