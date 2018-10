Collision au large de la Corse: nouvelles plongées exploratoires

De nouvelles plongées exploratoires doivent avoir lieu jeudi pour trouver le moyen de désencastrer les deux navires entrés en collision dimanche au large du Cap Corse, selon la préfecture maritime.

"Les opérations de récupération d'hydrocarbures vont se poursuivre" jeudi avec l'aide d'un Falcon 50 de la Marine nationale et d'un avion des Douanes qui vont permettre la relocalisation des différents segments d'hydrocarbures restants et de réorienter le travail en mer des moyens de collectes français et italiens", a précisé jeudi la préfecture maritime.

Mercredi soir, "près de 150 m3 de mélange hydrocarbure/eau de mer avaient été récupérés", a-t-elle précisé.

Après une première plongée sous coque d'experts en charge de la désincarcération, d'autres plongées devaient avoir lieu jeudi "si la météo le permet et doivent permettre de proposer au préfet maritime de la Méditerranée un plan d'action sur les modes opératoires à mettre en œuvre pour les opérations de désincarcération", selon la préfecture maritime.

Une vidéo sous-marine des experts a permis de voir par en-dessous les deux coques encastrées, à l'endroit où l'éperon percuteur du roulier tunisien Ulysse affrété par la Compagne tunisienne de navigation (CTN) a provoqué une brèche dans le porte-conteneurs chypriote, CLS Virginia, alors au mouillage.

Un barrage anti-pollution a été mis en place autour des deux navires afin de prévenir tout risque de pollution supplémentaire qui pourrait s'échapper des cuves du Virginia.

Deux tentatives de désincarcération ont déjà été effectuées mais "de façon très mesurée car notre principale préoccupation était de ne pas créer un suraccident", avait expliqué mercredi le préfet maritime Charles-Henri de la Faverie du Ché. Il est notamment envisagé de faire baisser le Virginia de manière à changer sa gîte et faciliter la désincarcération de l'Ulysse.

Huit bateaux, quatre français et quatre italiens, sont sur place pour mener l'ensemble des opérations, a indiqué mercredi le ministre de la Transition écologique François de Rugy, qui s'est rendu sur place en début de semaine.

L'enquête sur cette collision, qui s'est produite à 28 km du Cap Corse dans les eaux internationales, est diligentée par le parquet de Paris. Selon le préfet maritime, une vingtaine de personnes de l'équipage du Virginia sont à bord, et 45 sur l'Ulysse.