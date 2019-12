Collision mortelle en Ille-et-Vilaine en 2011: la SNCF condamnée en appel

SNCF Réseau, SNCF Mobilités et un chauffeur de poids lourd ont été condamnés en appel pour la collision survenue à un passage à niveau qui avait fait trois morts en 2011 à Saint-Médard-sur-Ille (Ille-et-Vilaine).

La cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait condamné le 2 juillet 2018 le chauffeur du poids lourd à 36 mois de prison avec sursis et les entreprises SNCF Réseau et SNCF Mobilités à 300.000 euros d'amende chacune en raison de la "dangerosité avérée" du passage à niveau.

SNCF Réseau et SNCF Mobilités avaient fait appel de cette condamnation.

L'accident était survenu le 12 octobre 2011, quand un camion équipé d'une grue de levage, arrêté au milieu d'un passage à niveau, avait été percuté par un TER qui effectuait la liaison Rennes-Saint-Malo. Deux passagères du train âgées de 43 et 73 ans et un passager de 36 ans avaient été tués dans l'accident et 61 personnes blessées.

"C'est un énorme soulagement, une énorme satisfaction", a réagi Lionel Labourdette, président de l'association de victimes Solidarité St Médard PN11. "Cette décision de justice pointe des carences en matière de sécurité ferroviaire. Elle doit être un électrochoc", a-t-il ajouté.

Un viaduc, construit pour éviter ce passage à niveau, doit être inauguré au printemps 2020, selon M. Labourdette.