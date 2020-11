Comment la bourse peut-elle flamber alors que l'économie est au plus mal?

L’économie est au plus bas, le chômage Corona est au plus haut, un tsunami de faillites s’annonce dès le début de l’année prochaine… et l’indice boursier américain a battu un record historique hier. Comment est-ce possible ?

La bourse baisse et monte en fonction des espérances des investisseurs. Chacun spéculant sur un avenir à la hausse ou à la baisse … et chacun guettant et interprétant les facteurs, les événements qui pourraient faire fluctuer les marchés. Et justement, ces derniers jours il y a eu une formidable conjonction de facteurs et d’événements qui ont réjoui les investisseurs et les marchés.

Quels sont-ils ?

D’abord, bien sûr, par l’arrivée d’un vaccin, de plusieurs vaccins, ce qui permet d’entrevoir une fin à ce cauchemar sanitaire qui est aussi un cauchemar économique et social. Ces vaccins ont dopé l’espoir d’un retour beaucoup plus rapide qu’espéré à une vie et une économie que l’on peut qualifier de normales.

Traduction de cet événement pour les marchés : les entreprises, dont la valeur avait été massacrée par la crise du Covid, tourisme, aviation, restauration, immobilier, etc… et qui étaient donc au plus bas il y a encore quelques semaines, ces valeurs ont attiré les investisseurs alimentant les échanges. Devenant même pour l’instant plus attractives que les célèbres valeurs technologiques américaines. Alors qu’il y a quelques mois, c’était l’inverse qui s’était produit, les investisseurs trouvant plutôt refuge dans ces valeurs technologiques.

Ensuite, il y a le feuilleton digne de Netflix des élections américaines. Les marchés avaient clairement exprimé leurs craintes d’émeutes et d’une période de flottement, voire de troubles consécutifs à ces élections. Mais la transition politiques semble vouloir de dérouler dans des conditions plus ou moins raisonnables. Et l’arrivée concrète de Joe Biden au pouvoir signifie également le lancement d’un méga plan de relance constitué principalement de dépenses publiques … ce qui est aussi tout bénéfice pour l’économie.

Et enfin, n’oublions pas que les banques centrales -qui soutiennent déjà l’économie à bout de bras depuis quelques années, au risque de créer des bulles spéculatives- continuent « l’open bar ». Elles ont clairement confirmé qu’elles allaient continuer à soutenir la relance à coup d’injection massive de cash. Bref, les marchés vont continuer à être inondés de cash.

Dernier élément : l’annonce aux États-Unis de la nomination possible de Janet Yellen, l’ex-présidente de la Réserve Fédérale américaine, au poste de secrétaire au Trésor a été fort apprécié parce que cela signifie une excellente coordination de la politique économique et monétaire américaine.

Bref, vous le constatez, tous les éléments se sont réunis pour doper l’appétit des investisseurs et celui-ci a fait monter la bourse en flèche … et atteindre un nouveau record !