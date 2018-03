Commerce: le G20 Finances craint que les tensions plombent la croissance

Les ministres des Finances du G20 ont reconnu mardi que les tensions commerciales actuelles constituent un risque pour la croissance mondiale, en allusion à la menace de guerre commerciale qui plâne entre les Etats-Unis et la Chine sur l'acier.

"Nous avons parlé des principaux risques pour les perspectives (de croissance), parmi eux les vulnérabilités qui pourraient être le fruit d'un resserrement plus rapide que prévu des conditions financières et de tensions économiques et géopolitiques", ont affirmé les grands argentiers du G20 dans leur communiqué final après leur réunion de deux jours à Buenos Aires.

Ce communiqué final tombe trois jours à peine avant l'entrée en vigueur des taxes américaines de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, faisant craindre une guerre commerciale.

Cette phrase, fruit de longues négociations entre les ministres, "renvoie aux tensions commerciales à propos de l'acier, mais elle est suffisamment vague pour que les Etats-Unis ou la Chine ne se sentent pas pointés du doigt directement", ont expliqué à l'AFP des sources proches des négociations. Mais il s'agit d'"une reconnaissance qu'il y un problème", ont-elles ajouté.

Le protectionnisme, banni des communiqués du G20 depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche il y a un peu plus d'un an, n'est toujours pas mentionné.

Les ministres du G20 avaient dans un premier temps envisagé de le remplacer par "inwards looking policies", expression anglaise qui se traduirait par "des politiques tournées vers l'intérieur".

Au final, cette expression devrait elle aussi disparaître du communiqué, après la décision des ministres de parler de "tensions économiques", ont expliqué les sources.