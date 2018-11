Conchyliculture: l'étang de Thau divisé en deux zones pour limiter l'impact des suspensions de récolte

L'étang de Thau (Hérault) sera divisé en deux zones à partir de janvier 2019, afin de limiter l'impact des suspensions de récolte liées à des pollutions microbiologiques sur la conchyliculture, ont annoncé jeudi à Mèze des responsables de la préfecture et de la profession.

"C'est une étape extrêmement importante pour l'avenir de la profession", a assuré Philippe Nucho, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault, en signant avec la profession un protocole de traçabilité des coquillages et un protocole de gestion de crise.

Les deux zones -d'un côté Bouzigues-Loupian, de l'autre Mèze-Marseillan- ont été définies après des études de l'Ifremer. "L'objectif visé est que 100% des conchyliculteurs puissent avoir des tables d'un côté comme de l'autre", afin qu'ils ne soient jamais intégralement touchés par une suspension, a souligné M. Nucho.

La sectorisation est "un dossier assez ancien sur lequel on avait le plus grand mal à avancer", a rappelé Patrice Lafont, président du Conseil régional de Conchyliculture de Méditerranée. Sa mise en place début 2019 est "une première étape indispensable pour la gestion de ces fermetures, qui sont à court terme une très grosse problématique économique", mais qui ont aussi "à plus long terme" des conséquences en terme "d'image" et de "perte de crédibilité", a-t-il ajouté.

"J'espère que la profession va adhérer à cette nouvelle gestion des fermetures", a poursuivi M. Lafont, conscient qu'il y aura "certainement" des réticences face aux changements de pratiques et aux investissements nécessaires, notamment pour acquérir des concessions dans les deux zones.

La sectorisation ne répond pas à deux autres problématiques récurrentes frappant la profession sur le Bassin de Thau: le norovirus, à l'origine de gastro-entérites, et l'alexandrium, une microalgue qui peut produire des toxines paralysantes. Des phénomènes qui en général frappent tout l'étang.

Parallèlement à ces fermetures administratives récurrentes, les conchyliculteurs de Thau ont aussi été frappés au cours de l'été 2018 par la malaïgue, une conjonction de chaleurs caniculaires et d'absence de vent: un tiers de la production annuelle d'huîtres et la totalité des moules ont été tuées dans l'étang.

Véritable mer intérieure, la lagune de Thau s'étend sur quelque 7.000 hectares, à proximité de Sète. Elle constitue à la fois un écosystème d'exception et la plus grosse zone conchylicole de la Méditerranée (10% de la production nationale d'huîtres et quelque 3.000 emplois).