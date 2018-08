Conflit social chez Brussels Airlines - Syndicats et direction ont conclu un accord sur la pression du travail

(Belga) Les syndicats et la direction de la compagnie aérienne Brussels Airlines ont conclu un accord jeudi à propos de la pression du travail après des mois de négociations, indique le syndicaliste Filip Lemberechts (ACLVB-CGSLB). Un délai a également été fixé pour tomber d'accord sur les autres points de tension, soit les équipages saisonniers et le salaire. Un terrain d'entente devra être trouvé d'ici le 30 novembre.

En mai, les pilotes de la compagnie belge avaient fait grève deux jours durant, occasionnant la suppression de 557 vols. Fin juin, une proposition devant apporter une solution à la pression du travail justement mais aussi aux questions de rémunération avait été rejetée à 58% des voix. Cette fois-ci, les propositions ne seront pas soumises à un vote, selon M. Lemberechts. Le syndicaliste est convaincu que l'une des principales revendications des pilotes, soit un meilleur équilibre entre vies privée et professionnelle, est satisfaite. "L'accord comprend plus de vingt mesures dans lesquelles la direction s'est engagée. Concrètement, des jours de congés supplémentaires et des rythmes de vol moins lourds seront accordés. Les mesures entreront en vigueur dès 2019 et s'étendront progressivement." Jeudi, les partenaires sociaux ont signé un accord social, qui doit encore être intégré dans les conventions collectives. Un accord n'a toutefois pas été obtenu sur les autres revendications des pilotes, portant sur l'équipage saisonnier (qui travaille davantage en été et moins en hiver) et la rémunération. Un terrain d'entente doit être trouvé d'ici le 30 novembre au plus tard. (Belga)