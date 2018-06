Conflit social chez Brussels Airlines - Une nouvelle proposition sera présentée aux pilotes

(Belga) Direction et syndicats au sein de Brussels Airlines sont tombés d'accord lundi soir sur une proposition afin d'améliorer les conditions de travail des pilotes. Ces derniers sont désormais invités à évaluer le texte. Le résultat du vote sera connu au début de la semaine prochaine.

Syndicats et direction se sont réunis vers 13h lundi pour une rencontre jugée cruciale. Elle s'est terminée peu après 23h avec une proposition à soumettre aux pilotes. Les syndicats n'ont pas souhaité évoquer un "projet d'accord" après les négociations de lundi. "Il s'agit d'une proposition", ont-ils souligné. "Nous allons la soumettre de la manière la plus neutre possible aux pilotes." Le contenu du texte n'a pas été détaillé, même si des progrès ont été réalisés par rapport au mois dernier, lorsque les pilotes sont partis en grève pour deux jours. La proposition contiendrait des avancées en matière de salaire et d'équilibre vie professionnelle-vie privée. "Ce dernier point constituait une importante préoccupation pour les pilotes. Il est important qu'ils puissent l'évaluer", a affirmé Filip Lemberechts du syndicat libéral. Par voie de communiqué, la direction évoque des mesures sur l'amélioration des règles en matière de temps de service et de repos et d'autres mesures visant à concilier la vie professionnelle avec la vie privée, ainsi qu'un régime de rémunération. "La nouvelle proposition représente un investissement important tant sur le plan financier qu'en termes de ressources pour l'entreprise et répond à la majorité des préoccupations de la communauté de pilotes de Brussels Airlines", affirme la compagnie aérienne. Le préavis de grève des pilotes reste en vigueur jusqu'à la divulgation du résultat du vote. Les organisations syndicales ne se sont risquées à aucun pronostic. (Belga)