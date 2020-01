Contestation sociale chez AB InBev - Syndicats et direction d'AB InBev trouvent un accord sur une CCT 2020-2021

(Belga) Après des mois de tensions sociales, qui ont donné lieu à des mouvements de grève et même aux blocages des sites de Louvain, Jupille et Hoegaarden début décembre, les syndicats et la direction d'AB InBev sont finalement parvenus à un accord sur une convention collective de travail, a annoncé mercredi soir le syndicat socialiste flamand ABVV. L'information a été confirmée par une porte-parole d'AB InBev.

Direction et syndicats du géant brassicole négociaient une convention collective de travail 2020-2021 pour les ouvriers. Le 6 décembre, un accord de principe sur la sécurité de l'emploi avait été conclu dans le cadre de ces négociations, mais d'autres points restaient à discuter, notamment autour d'une amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. Alors qu'il avait semblé aux syndicats, le 19 décembre, que la direction n'était pas prête à mettre de l'eau dans son vin, ceux-ci avaient déposé un nouveau préavis de grève. Mais la menace syndicale d'une grève n'a finalement pas été mise à exécution. Les détails du texte, obtenu après de nouvelles négociations ce mercredi, ne sont pas encore connus. Du côté d'AB InBev, on précisait seulement qu'il s'agit "d'un accord fort" porté par tous les partenaires sociaux. Pour les employés, un accord avait déjà été précédemment trouvé. (Belga)