Contipharma lance une unité de testing mobile

(Belga) La société pharmaceutique liégeoise Contipharma a dévoilé mardi à Namur une unité de testing mobile dédiée au dépistage du coronavirus. Celle-ci est destinée notamment aux entreprises et aux événements.

Le concept repose sur un camion qui peut se déplacer en fonction de la demande. Celui-ci est entièrement équipé pour pouvoir effectuer les tests et peut être installé en 30 minutes. Cet outil complémentaire pour sortir de la crise et permettre un retour à la vie normale est accessible dès aujourd'hui aux entreprises et collectivités. Quelque 40 tests peuvent être réalisés en une heure avec un camion. Un véhicule est actuellement opérationnel et un deuxième est en cours de préparation. A terme, la flotte pourrait encore grandir afin d'offrir plus de débit. En pratique, c'est par du personnel médical agréé que seront reçus les patients. Ceux-ci devront ensuite attendre 15 minutes pour recevoir le résultat de leur test antigénique ou anticorps, qui leur sera aussi transmis sur leur téléphone via une application dédiée. L'unité mobile peut également servir à réaliser des tests PCR salivaires en fonction de la demande. Le coût du testing s'élève lui à 15 euros par personne. "Redonner de l'autonomie pour créer la confiance nécessaire à la reprise doit être une priorité à l'heure actuelle et c'est dans cet esprit que nous avons développé cette unité mobile", a encore souligné Bernard Delhez, CEO de Contipharma. (Belga)