Cora rappelle des crackers triangles

(Belga) La marque Cora rappelle et retire de la vente des crackers triangles, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), en raison d'une teneur trop élevée de résidus de produits phytopharmaceutiques (oxyde d'éthylène) sur les graines de sésame, annonce-t-elle vendredi.

Le produit a été distribué dans les supermarchés Cora de La Louvière, Rocourt, Woluwe et Anderlecht. Le code barre concerné est le 3257983798821 et la date minimale de durabilité est le 25/02/2021. Les clients sont priés de ne pas consommer le produit et de le retourner au point de vente, où il sera remboursé. Pour plus d'informations, les consommateurs peuvent contacter la marque au 071/69.95.24 ou par e-mail à l'adresse alertes-retraits@cora.be. (Belga)