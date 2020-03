Coronavirus - 135.000 indépendants ont demandé un revenu de remplacement (Ducarme)

(Belga) Environ 135.000 indépendants ont introduit une demande pour bénéficier d'un revenu de remplacement, avance le ministre fédéral des Indépendants et des PME, Denis Ducarme, dans L'Echo jeudi.

L'extension du revenu de remplacement pour les indépendants est entrée en vigueur mercredi. "Cette mesure leur offrira une bouffée d'oxygène en termes de trésorerie, et répond à une attente exprimée par de nombreux indépendants, notamment les commerçants et le secteur de l'horeca", explique Denis Ducarme (MR), le ministre des Indépendants et des PME . "Sur la base d'un premier sondage réalisé auprès des caisses d'assurances sociales, 135.000 indépendants ont déjà introduit une demande pour bénéficier d'un revenu de remplacement pour le mois de mars", souligne son cabinet. Mais ce chiffre pourrait encore évoluer dans les prochains jours. L'Union des classes moyennes estime pour sa part qu'à "l'échelle du pays, sur 720.000 indépendants à titre principal, il pourrait y avoir 150.000 demandes". Avec un montant moyen de 1.500 euros versés par indépendant, l'UCM estime que cela coûtera 225 millions à l'Inasti chaque mois. "Un budget totalement absorbable par la réserve de trésorerie de l'Inasti qui se monte à plus ou moins 3 milliards", souligne Thierry Evens. (Belga)