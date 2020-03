Coronavirus - André Roiseux, président de la CCI du Luxembourg belge, décède des suites du coronavirus

(Belga) Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Luxembourg belge, André Roiseux, est décédé victime du coronavirus, annonce dimanche l'institution. Celui qui présidait cet établissement, au service des acteurs du tissus économique de la province de Luxembourg, était à la tête d'une entreprise de construction à Saint-Hubert.

"Ce drame touche évidemment l'ensemble du Conseil d'administration, la directrice, avec laquelle il formait depuis de nombreuses années un vrai tandem au service de l'institution, et toute l'équipe de la Chambre, qui lui faisait entièrement confiance", a réagi la Chambre de Commerce. "Nous nous rappellerons aussi qu'il a été un excellent président, toujours prêt à s'investir pour la Chambre, pour les patrons, pour le Luxembourg belge. Il aimait à dire que la Chambre de commerce est 'The place to be', nous lui disons aujourd'hui, avec des larmes dans les yeux, que nous n'oublierons pas ces mots et qu'il restera pour toujours en nos cœurs", retient aussi la Chambre de commerce et d'industrie. (Belga)