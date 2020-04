Coronavirus - Arnold Schwarzenegger nommé conseiller coronavirus pour la Californie

(Belga) L'acteur et ancien gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger a été nommé dans un groupe de conseillers pour la relance économique en Californie, a annoncé vendredi le gouverneur actuel de l'Etat américain.

Le groupe comprenant des politiciens et des hommes d'affaires doit aider le gouverneur Newsom à mettre sur pied un plan de relance économique pour le moment où la situation de la pandémie permettra d'assouplir graduellement les mesures. Le patron d'Apple Tim Cook, l'ancien boss de Disney Bob Iger et des ex gouverneurs font également partie des conseillers. (Belga)