Coronavirus - BILAN MONDIAL: 1er week-end déconfiné en France, le foot de retour en Allemagne, vers une prolongation de l'état d'urgence en Espagne

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 307.321 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT. Plus de 4,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 87.568 décès pour plus de 1,44 million de cas. Suivent le Royaume-Uni (33.998 morts), l'Italie (31.610), l'Espagne (27.563) et la France (27.529).

EUROPE

Espagne

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé samedi vouloir prolonger l'état d'urgence, qui devait prendre fin le 24 mai, pendant "environ un mois" jusqu'à la fin du processus de déconfinement. "Cela devrait être le dernier état d'urgence et durer jusqu'à la fin du déconfinement", a-t-il déclaré durant une allocution télévisée.

L'Espagne, l'un des pays les plus touchés au monde par la pandémie avec plus de 27.000 morts, a lancé lundi dernier son déconfinement par phases dans la moitié du pays.

France

La plage ou la forêt, la nature si possible... Confinés huit semaines durant, les Français espèrent renouer samedi avec les chemins creux et les sites touristiques qui rouvrent ponctuellement, comme le Mont Saint-Michel, les 39 forêts d'Ile-de-France, la cathédrale de Chartres et même l'Aiguille du Midi dont le téléphérique reprend du service.



Le bilan quotidien de l'épidémie a baissé vendredi avec 104 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, contre un pic à plus de 600 début avril, portant le total à plus de 27.500 morts depuis le 1er mars. Surtout, le nombre de patients en réanimation diminue régulièrement (-96 patients vendredi), insiste la Direction générale de la santé vendredi soir.

Allemagne

L'Allemagne est devenue samedi la première grande ligue européenne de football à relancer ses compétitions, avec le coup d'envoi de quatre matches de deuxième division, à huis clos.

Le bilan allemand du covid-19 s'élève à au moins 7.884 morts, d'après l'université Johns Hopkins. Le pays, qui avait connu, la semaine dernière, une hausse de son taux local de reproduction (R0) - qui fait état du nombre de personnes à qui un individu infecté peut potentiellement transmettre le virus - a vu ce nombre repasser sous la barre de 1, jeudi, à 0,75.

Italie

Le gouvernement italien va rouvrir à partir du 3 juin ses frontières aux touristes de l'UE et annuler la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers dans la péninsule. Ces mesures ont été annoncées dans la nuit de vendredi à samedi, à l'issue d'un Conseil des ministres autour du Premier ministre Giuseppe Conte. Elles pourraient néanmoins évoluer en fonction d'un éventuel "risque épidémiologique", précise un communiqué gouvernemental.

L'Italie a été fortement touchée par le coronavirus avec 32.000 morts.

Pays-Bas

Pour la première fois aux Pays-Bas, un chien a été diagnostiqué comme porteur du Sars-CoV-2, a indiqué la ministre néerlandaise de l'Agriculture, Carola Schoutan, au Parlement, vendredi. Le chien, qui appartenait à un patient du covid-19, a développé des anticorps, ce qui signifie qu'il a été infecté.

Le nombre officiel de décès dus au coronavirus aux Pays-Bas s'élève à 5.643. Au cours des 24 dernières heures, l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) a recensé 53 nouveaux cas fatals. Le nombre réel de décès est certainement plus élevé, dans la mesure où tout le monde n'est pas testé.

Russie

La Russie a enregistré samedi un taux record de décès dus au nouveau coronavirus en 24 heures, mais le nombre de nouveaux cas de contamination est descendu à son niveau le plus bas depuis deux semaines. La Russie se situe au deuxième rang mondial, après les Etats-Unis, avec 272.043 cas recensés, dont 9.200 nouveaux cas annoncés samedi. Ce chiffre est le plus bas depuis le 2 mai.

AMÉRIQUE

Etats-Unis

Aux Etats-Unis, pays le plus touché avec plus de 87.500 morts, le chômage affecte près de 15% de la population active, un record.



La Chambre des représentants a voté vendredi un plan d'aide historique de 3.000 milliards de dollars pour lutter contre les ravages économiques de l'épidémie. Mais le président Donald Trump a déclaré "mort-né" ce texte présenté par les démocrates.

Chili

Santiago du Chili s'est réveillée samedi en confinement total, une mesure ordonnée par le gouvernement après un bond de 60% des nouveaux cas de coronavirus en 24 heures et un doublement du nombre de morts quotidiens en deux jours. La mesure, pour une période initiale d'une semaine, est entrée en vigueur vendredi soir à 22H00 (02H00 GMT samedi) dans cette capitale de sept millions d'habitants, qui concentre plus de 80% des cas du pays.

Brésil

Au Brésil, où la pandémie se répand notamment parmi les populations les plus pauvres, le ministre de la Santé a démissionné, pour "divergences de vues" avec le président Jair Bolsonaro sur les mesures à prendre, après n'avoir occupé le poste que pendant moins d'un mois.

Le Brésil, épicentre de la pandémie en Amérique latine, est un des pays les plus atteints au monde par le nouveau coronavirus, avec plus de 13.000 morts et près de 190.000 cas confirmés, sachant que les chiffres officiels sont largement sous-estimés selon les spécialistes. Et l'Etat d'Amazonas, qui abrite de nombreuses tribus indigènes, a enregistré plus de 300 morts par million d'habitants, presque deux fois plus que l'Etat de Sao Paulo, selon le ministère de la Santé.

Equateur

L'Equateur est l'un des pays d'Amérique latine les plus touchés par la pandémie, avec 30.500 cas, dont 2.338 morts. Les autorités ont également signalé 1.561 décès probablement dus au virus.



Selon le maire Jorge Yunda, à Quito, qui compte près de 2.200 cas, les hôpitaux ne sont pas débordés comme cela est arrivé à Guayaquil, capitale économique du pays dénombrant 8.273 cas.

ASIE

Chine

Plus de cent projets ont été lancés dans le monde et une dizaine d'essais cliniques sont en cours, dont cinq en Chine, pour tenter de trouver un remède contre le Covid-19.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.933 cas (4 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.633 décès (0 nouveaux), et 78.209 guérisons.

Japon

Au Japon, l'état d'urgence a été levé jeudi dans la plupart des régions face au net reflux du nombre de nouveaux cas de Covid-19. Il est maintenu notamment à Tokyo et Osaka.

Iran

Téhéran a annoncé samedi 35 morts supplémentaires dus au nouveau coronavirus, soit le bilan quotidien le plus bas depuis le 7 mars, et prévoit un nouvel assouplissement des mesures contre la propagation du virus. Ces nouveaux décès portent à 6.937 le bilan officiel des morts de la pandémie en Iran depuis l'annonce des premiers cas en février.

Inde

Le nombre d'infections au coronavirus confirmées en Inde approche les 86.000, a annoncé samedi le gouvernement indien. Il y aurait à présent plus de cas identifiés en Inde qu'en Chine, pays voisin où l'épidémie a commencé fin de l'année dernière, si l'on en croit les chiffres transmis officiellement.

AFRIQUE

En Afrique, les conséquences pourraient être encore bien plus dévastatrices, selon une étude de l'OMS publiée vendredi. Jusqu'à présent relativement épargné avec moins de 2.500 décès recensés officiellement, le continent pourrait enregistrer jusqu'à 190.000 morts.



Le continent compte un peu plus de 75.000 cas de Covid-19 et le virus y a déjà causé la mort de quelque 2.555 personnes.