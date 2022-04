Coronavirus - Brussels Airport va contester l'amende infligée par l'APD

(Belga) Brussels Airport va contester l'amende de 200.000 euros que lui a infligée l'Autorité de protection des données (APD), a-t-on appris vendredi auprès de l'aéroport.

Cette amende avait été infligée pour des contrôles de température des passagers effectués pendant plusieurs mois à partir de la mi-juin dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'aéroport de Charleroi (BSCA) était aussi concerné et a écopé pour sa part d'une amende de 100.000 euros. Des caméras thermiques permettaient de filtrer, dans les deux aéroports, les personnes ayant plus de 38°C de température. À Zaventem, ces voyageurs se voyaient ensuite soumettre un questionnaire sur de possibles symptômes liés au coronavirus. Ce second contrôle était effectué par l'entreprise Ambuce Rescue Team, laquelle a écopé d'une amende de 20.000 euros. Ces contrôles de température ont eu lieu de juin 2020 à mars 2021 dans le cas de l'aéroport de Charleroi, et de juin 2020 à janvier 2021 à l'aéroport de Zaventem L'APD a notamment estimé que ces pratiques ne reposaient sur aucune base légale. Brussels Airport s'était dit particulièrement déçu par rapport à cette amende jugée particulièrement salée. "Nous avons appliqué ce que le Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports nous imposait et nous sommes à présent mis à l'amende par un autre service public", avait déploré l'entreprise exploitant l'aéroport de Zaventem. Un recours contre la décision de l'APD peut être introduit auprès de la Cour des marchés. (Belga)