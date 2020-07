Coronavirus - De nombreuses PME s'attendent à réduire l'emploi d'ici la fin de l'année

(Belga) Malgré un frémissement au niveau des intentions de recrutement, la proportion de PME qui s'attendent à une réduction de l'emploi d'ici fin décembre n'a jamais été aussi élevée en 10 ans, selon une enquête menée par la société de ressources humaines SD Worx auprès d'un millier de chefs d'entreprise et responsables du personnel.

Après avoir touché le fond en avril, en pleine crise sanitaire, avec 11% de PME qui prévoyaient de recruter, les intentions de recrutement sont en hausse en juin: une PME sur cinq veut se remettre à recruter. Si ce niveau est deux fois plus élevé qu'en avril, il reste inférieur au niveau de mars (34%). "Le paysage du recrutement est actuellement marqué par une réduction du taux d'expansion et du taux de recrutement à des postes fixes et par une hausse du taux de remplacement et du taux d'emploi à temps partiel", résume SD Worx. Si la tendance est sensiblement la même dans les Régions -les PME bruxelloises étant plus optimistes, les intentions de recrutement varient en fonction de la taille des entreprises. Les plus grandes PME prévoient de recruter davantage dans le trimestre à venir: 65% des PME comptant de 50 à 249 travailleurs affichent des intentions positives, contre 12% des PME qui emploient moins de cinq travailleurs et 28% des PME qui emploient de cinq à 19 travailleurs. Les intentions de licenciement concernent 16% des PME, le même niveau qu'en avril et contre 8,5% en mars. De plus, près d'un cinquième des PME (18%) s'attendent à une réduction de leur emploi d'ici la fin de l'année, soit plus du double qu'en mars (8%). Ce pourcentage n'a jamais été aussi élevé depuis le début des mesures il y a 10 ans, constate SD Worx. (Belga)