Coronavirus: des compagnies aériennes suspendent ou réduisent leurs vols vers la Chine

Plusieurs compagnies aériennes ont pris la décision de suspendre ou de réduire leurs vols vers la Chine continentale face à la propagation du nouveau coronavirus qui a déjà fait 132 morts.

Voici un point de situation des compagnies aériennes qui ont communiqué sur le sujet.

- Elles suspendent leurs vols -

BRITISH AIRWAYS: la compagnie britannique a annoncé mercredi la suspension immédiate de tous ses vols vers la Chine continentale. Une décision qui suit la consigne émise par le Royaume-Uni d'éviter de se rendre dans le pays.

C'est la première compagnie européenne à annoncer une telle mesure.

British Airways assure des vols quotidiens reliant Londres à Pékin ou Shanghai.

LION AIR: le groupe aérien indonésien qui exploite la plus grande flotte d'Asie du Sud-Est va suspendre ses vols vers la Chine à partir du 1er février.

Au total, ce sont plus de 15 destinations chinoises qui sont desservies par cette compagnie ou sa filiale Batik Air. Un million de touristes chinois se rendent chaque année en Indonésie.

TROIS COMPAGNIES BIRMANES: Myanmar National Airlines, Air KBZ et Myanmar Airways International, les trois compagnies birmanes qui relient la Chine, ont annoncé stopper leurs liaisons à compter du 1er février.

- Elles réduisent leur desserte -

UNITED AIRLINES: la compagnie américaine a annoncé dès mardi qu'elle suspendait "certains vols" vers Pékin, Shanghai et même Hong-Kong entre le 1er et le 8 février.

Les autorités américaines ont conseillé à leurs ressortissants de ne pas se rendre en Chine en ce moment.

CATHAY PACIFIC: la compagnie dont le principal hub est installé dans l'aéroport international de Hong Kong a indiqué qu'elle allait "progressivement réduire", au moins de moitié, ses vols vers et en provenance de Chine continentale. Cette décision prendra effet jeudi, jusqu'à fin mars.

FINNAIR: la compagnie finlandaise qui a multiplié ces dernières années ses liaisons avec l'Asie va suspendre certains vols mais maintient des liaisons avec Pékin, Shanghai, Hong Kong et Guanghzou.

Elle justifie cette réduction de voilure par la suspension décidée par Pékin des voyages organisés en Chine et à l'étranger.

- Elles ne changent pas pour l'instant leurs plans de vol -

AIR FRANCE: la compagnie française a indiqué à l'AFP que pour l'instant son programme de vol demeurait inchangé. Comme les autres compagnies, elle a suspendu ses vols vers Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, depuis le 24 janvier.

Les 10 vols hebdomadaires d'Air France pour Pékin et les 13 pour Shanghai au départ de Paris, ville européenne la mieux connectée avec la Chine, sont pour l'heure maintenus.

LUFTHANSA: pas d'annulation non plus pour la compagnie allemande qui affirme "avoir mis en place plusieurs mesures".

Des masques ont notamment été distribués au personnel de cabine et au sol. Le groupe Lufthansa opère une dizaine de vols par jour vers et au départ de la Chine et "plusieurs douzaines" par semaine.

SAS: la compagnie suédoise qui dessert une fois par semaine Pékin et Shanghai n'a pas suspendu ses vols mais assure "suivre les développements avec attention".