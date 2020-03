Coronavirus - Emirates suspend les vols vers plus de 100 destinations

(Belga) La compagnie aérienne de Dubaï, Emirates Airlines, a annoncé samedi la suspension des vols vers des dizaines de villes supplémentaires, portant le chiffre des destinations concernées à 111 sur les 159 habituellement desservies, dans le cadre des mesures de restrictions contre le nouveau coronavirus.

Les Emirats arabes unis ont annoncé vendredi les deux premiers morts du nouveau coronavirus dans le pays. Au total, 153 cas ont été enregistrés, dont 38 ont guéri. "En réponse aux derniers développements de l'épidémie de Covid-19 dans le monde, Emirates prend des mesures supplémentaires qui vont au-delà des exigences de l'industrie et des réglementations pour garantir la santé et le confort de nos clients", a déclaré la compagnie dans un communiqué. En plus des villes déjà concernées ces dernières semaines, comme en Chine ou en Iran, Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a ainsi suspendu ses vols vers d'autres destinations tels que Paris, Londres ou New York. La période de suspension varie selon les destinations d'un à trois mois (jusqu'à fin juin) et certaines d'entre elles, comme Paris, Francfort ou Islamabad, sont affectées "jusqu'à nouvel ordre". Pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, les pays du Golfe ont rapidement pris des mesures de restrictions, notamment sur le transport aérien. Les Emirats ont suspendu la délivrance de visa à l'aéroport et interdit l'arrivée des résidents étrangers légaux se trouvant actuellement en dehors du territoire. Emirates est l'un des fleurons économiques de Dubaï, devenu ces dernières années un important hub aéroportuaire et une destination touristique. Le tourisme y a augmenté de 5,1% en 2019 par rapport à l'année précédente, avec un chiffre record de 16,73 millions de visiteurs. La cité-Etat se prépare à accueillir l'Exposition universelle à partir d'octobre et visait, avant le cataclysme provoqué par le nouveau coronavirus, les 20 millions de visiteurs en 2020.