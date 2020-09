Coronavirus - G20: les chefs de la diplomatie discutent de la réouverture des frontières

(Belga) Les ministres des Affaires étrangères du G20 ont discuté jeudi de la levée de certaines restrictions de voyage et de la réouverture des frontières, fermées en raison de la pandémie de Covid-19 qui plombe l'économie mondiale, ont-ils indiqué dans un communiqué.

"Les ministres des Affaires étrangères ont reconnu l'importance d'ouvrir les frontières, de réunir les familles et de mettre en place des mesures permettant de faire prospérer l'économie", est-il précisé dans le texte. Les ministres ont également discuté de "l'importance de coordonner les mesures de précaution" aux frontières lors d'une réunion virtuelle présidée par l'Arabie saoudite. Le royaume riche en pétrole, qui a suspendu les voyages internationaux depuis des mois pour tenter de juguler l'épidémie sur son sol, préside cette année le G20. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a fait part d'inquiétudes grandissantes concernant les restrictions de voyage actuelles, qui "pourraient durer plus longtemps que la crise immédiate". Il a pressé les ministres du G20 de se mettre d'accord sur "des critères communs" pour lever les restrictions, en se basant sur une approche scientifique. Il a également demandé aux ministres du G20 de renforcer les investissements pour soutenir les "voyages sûrs", en mettant notamment en place des mesures pour renforcer le dépistage et le traçage des cas de nouveau coronavirus. (Belga)