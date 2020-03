Coronavirus - L'entreprise de titres-services Partena Aide à domicile suspend ses activités

(Belga) La société de titres-services Partena Aide à domicile suspend ses activités jusqu'au 3 avril inclus, a-t-elle annoncé mardi soir, en réponse à l'épidémie de Covid-19.

L'entreprise compte 2.300 aide-ménagères qui prestent leurs services auprès de plus de 15.000 familles. Selon la directrice de l'entreprise, Kristel Bracke, il est plus sage de suspendre les activités en ces temps particulièrement difficiles "où l'on veut et doit prendre soin les uns des autres. Et -même si c'est paradoxal- c'est en gardant nos distances que nous le ferons le mieux". De plus, l'entreprise éprouvait de plus en plus de difficultés à assurer ses services alors que de nombreux clients et collaborateurs sont tombés malades. (Belga)