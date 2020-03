Coronavirus - L'Ukraine suspend ses liaisons aériennes

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la suspension de toutes les liaisons aériennes à partir de mardi pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

"Dans trois jours, nous allons suspendre les vols réguliers" pendant au moins deux semaines, a-t-il déclaré dans un discours à la Nation publié sur Facebook, en appelant les Ukrainiens se trouvant à l'étranger à revenir dans le pays avant cette date. M. Zelensky a appelé les personnes âgées à rester chez elles et les chefs d'entreprises, à autoriser le télétravail de leurs employés. Il a aussi exhorté les Ukrainiens à faire "des choses simples" pour réduire le risque de contamination: s'isoler en cas de premiers signes de maladie, se laver les mains et éviter de s'embrasser ou de se serrer la main. "Le virus de la panique est pire que le coronavirus (...) nous sommes forts, tout va bien se passer", a encore assuré le chef de l'Etat, ex-comédien novice en politique, en poste depuis mai. Pays d'environ 40 millions d'habitants, l'Ukraine, qui a annoncé vendredi son premier décès lié au coronavirus, parmi seulement trois cas recensés, avait déjà annoncé plus tôt dans la journée la fermeture dès lundi de ses frontières aux étrangers pour au moins deux semaines. Les autorités ont aussi recommandé aux Ukrainiens de s'abstenir de tout voyage à l'étranger et préconisé la suspension des services religieux. Située entre la frontière orientale de l'Union européenne et la Russie, cette ex-république soviétique a déjà ordonné cette semaine la fermeture de toutes les écoles et universités. Les rassemblements publics de plus de 200 personnes sont également interdits sauf "nécessité d'Etat". (Belga)